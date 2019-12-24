AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم العالي اليمني: مصر تفتح أبوابها أمام الطلاب الوافدين

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:30 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي اليمني
Advertisements
نهلة الشربيني
قال الدكتور حسين عبدالرحمن باسلامة وزير التعليم العالي اليمني، إن هناك عمقا كبيرا في العلاقات والتعاون الذي يربط بين مصر واليمن في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة.

خالد عبد الغفار يتبادل الرؤى والأفكار مع وزير التعليم العالي اليمني
وزير التعليم العالي الفلسطيني يشيد بالتيسيرات المقدمة للطلاب الفلسطينيين فى مصر

وأكد على حرص اليمن على الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير التعليم العالي، مشيدا بما حققته مصر من إنجازات في هذا المجال خلال السنوات الماضية.

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم معرض الذكاء الاصطناعي التحديات والرهانات على هامش مشاركته في المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العالى بالوطن العربى، وذلك برفقة عدد من وزراء وقيادات التعليم العالي في الوطن العربي.




ويضم المعرض مبادرة ادرس فى مصر التى دشنتها الوزارة خلال الفترة الماضية وذلك لطرح المبادرة على مسئولى التعليم العالى بالوطن العربى لبحث إمكانية تبادل الطلاب.

ويتكون المعرض من بعض شركات تكنولوجيا المعلومات التى تهدف إلى تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعى سواء فى الجامعات أو مجال الصناعة .

وتنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم ، فعاليات المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي "الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحديات والرهانات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد عبد الغفار يفتتح غدا فعاليات المؤتمر الـ17 لوزراء التعليم العالي فى الوطن العربى

خالد عبد الغفار يتبادل الرؤى والأفكار مع وزير التعليم العالي اليمني

وزير التعليم العالي يستقبل نظيره الموريتاني لبحث أوجه التعاون بين البلدين

أكد دعم مصر لأشقائها | وزير التعليم العالي يبحث أوجه التعاون مع نظيره الفلسطيني

السيسي لوزراء التعليم العرب: شريحة الشباب طاقة إيجابية هائلة إذا أحسن استثمارها

الرئيس السيسي يستعرض أمام وزراء التعليم العالي العرب استراتيجية مصر في مجالات التعليم الأساسي والعالي والفني.. ويؤكد أهمية توظيف التكنولوجيا واستثمار كتلة الشباب لخدمة المجتمع

ترشيحاتنا

الصحة: إغلاق 3 منشآت مخالفة للتخسيس والتجميل في المهندسين

3 مباريات ممنوع على مرتضى منصور حضورها مع الزمالك في الدوري.. تعرف عليها

بعد طلب السراج.. تحذير شديد اللهجة من أمريكا بشأن التدخل التركي في ليبيا

الأهلى يحسمها.. عمار حمدى باق ولا بيع لـ صالح جمعة

اتحاد الكرة يهدد سيد عبدالحفيظ بعقوبات مغلظة بسبب الحكام

حذف مشهد على ربيع مع ويزو من فيلم تامر حسنى .. اعرف السبب | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكريسماس في فلسطين.. شاهد احتفالات المواطنين فوق حطام المنازل.. صور

جلينيا كينيون.. حكاية امرأة يزورها 30 ألف سائح من جميع أنحاء العالم.. اعرف السبب

أسمر وشعر خشن.. 10 صور لحبيب ابنة عمرو دياب بعد إعلانها عنه