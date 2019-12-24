وزير التعليم العالي اليمني: مصر تفتح أبوابها أمام الطلاب الوافدين

قال الدكتور حسين عبدالرحمن باسلامة وزير التعليم العالي اليمني، إن هناك عمقا كبيرا في العلاقات والتعاون الذي يربط بين مصر واليمن في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة.
خالد عبد الغفار يتبادل الرؤى والأفكار مع وزير التعليم العالي اليمني
خالد عبد الغفار يتبادل الرؤى والأفكار مع وزير التعليم العالي اليمني
وزير التعليم العالي الفلسطيني يشيد بالتيسيرات المقدمة للطلاب الفلسطينيين فى مصر
وأكد على حرص اليمن على الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير التعليم العالي، مشيدا بما حققته مصر من إنجازات في هذا المجال خلال السنوات الماضية.
افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم معرض الذكاء الاصطناعي التحديات والرهانات على هامش مشاركته في المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العالى بالوطن العربى، وذلك برفقة عدد من وزراء وقيادات التعليم العالي في الوطن العربي.
ويضم المعرض مبادرة ادرس فى مصر التى دشنتها الوزارة خلال الفترة الماضية وذلك لطرح المبادرة على مسئولى التعليم العالى بالوطن العربى لبحث إمكانية تبادل الطلاب.
ويتكون المعرض من بعض شركات تكنولوجيا المعلومات التى تهدف إلى تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعى سواء فى الجامعات أو مجال الصناعة .
وتنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم ، فعاليات المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي "الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحديات والرهانات".
وأكد على حرص اليمن على الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير التعليم العالي، مشيدا بما حققته مصر من إنجازات في هذا المجال خلال السنوات الماضية.
افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم معرض الذكاء الاصطناعي التحديات والرهانات على هامش مشاركته في المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العالى بالوطن العربى، وذلك برفقة عدد من وزراء وقيادات التعليم العالي في الوطن العربي.
ويضم المعرض مبادرة ادرس فى مصر التى دشنتها الوزارة خلال الفترة الماضية وذلك لطرح المبادرة على مسئولى التعليم العالى بالوطن العربى لبحث إمكانية تبادل الطلاب.
ويتكون المعرض من بعض شركات تكنولوجيا المعلومات التى تهدف إلى تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعى سواء فى الجامعات أو مجال الصناعة .
وتنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم ، فعاليات المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي "الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحديات والرهانات".