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فن

نشرة الفن | طلاق جيهان منصور بعد زواج قصير .. حقيقة السخرية من عمرو يوسف.. سبب حذف مشهد على ربيع مع ويزو من فيلم تامر حسنى

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:39 م
شيري نبيل
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

أعلنت الإعلامية جيهان منصور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، الثلاثاء، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال مجدي جميل بعد 5 أشهر من الزواج.
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سناء يوسف تكشف تفاصيل طلاقها من المنتج عمرو مكين
كشفت الفنانة سناء يوسف ، أن عن انفصالها من المنتج عمرو مكين لم يؤثر بالسلب عليها لأنها تؤمن بأن كل شئ قسمة ونصيب.


بعد خسارتها 20 كيلو .. أديل تفاجئ جمهورها في الكريسماس.. صور

نشرت المغنية البريطانية أديل صورا لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء الاحتفال بأعياد الكريسماس، بعد خسارتها 20 كيلو من وزنها.
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مادونا في ورطة جديدة بسبب زوجها السابق جاي ريتشي
طالب المخرج البريطاني جاي ريتشي القضاء بالتدخل لإصدار أمر في قضية حضانته لابنه روكو من زوجته السابقة المغنية العالمية مادونا رغم تسوية الخلافات بينهما في 2016 والاتفاق على استقرار " روكو" في لندن مع والده.
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حذف مشهد على ربيع مع ويزو من فيلم تامر حسنى .. اعرف السبب | فيديو

كشف الفنان تامر حسنى عن حذف مشهد للفنان على ربيع وويزو فى فيلمه الجديد "الفلوس" والذى من المقرر ان يعرض غدا بجميع دور العرض.

بإطلالة بيضاء ساحرة.. أنغام تحيي حفلتها فى موسم الرياض
نشرت الفنانة أنغام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عدة صور لها من حفلها بالرياض، وكتبت عليها: "حفل بعض من ذكرياتي تركي ، موسم الدرعية /الرياض"، وظهرت أنغام فى الحفل بإطلالة بيضاء ساحرة كالملاك.
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تامر حسنى يقترب من 5 ملايين مشاهدة بأغنية حلو المكان
اقتربت أغنية "حلو المكان" للنجم تامر حسني من تحقيق 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

محمد سامي يكشف حقيقة سخريته من عمرو يوسف بسبب خالد بن الوليد
أبدى المخرج محمد سامى اندهاشه من التصريحات التى انتشرت اليوم، الثلاثاء، على لسانه حول سخريته من تجسيد عمرو يوسف لشخصية الصحابى خالد بن الوليد فى المسلسل الذى يحمل اسم "سيف الله – خالد بن الوليد"، والذى يكتبه إسلام حافظ ويخرجه رؤوف عبد العزيز وتنتجه شركة "سينرجي"، للعرض فى شهر رمضان المقبل.
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لتغيير الديكور.. فريق عمل مسلسل البرنس يحصل على إجازة
حصل فريق عمل مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان على إجازة بناءً على طلب المخرج محمد سامي من أجل تغيير الديكور.
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