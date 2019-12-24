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رياضة

كهربا يكشف عن الهدف الأغلى في تاريخه وفريقه المفضل

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:44 م
محمود كهربا
محمود كهربا
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ياسمين تيسير
كشف محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي والمنتخب عن الهدف الأغلى له خلال مسيرته الكروية حيث أكد أنه كان مع الفراعنة في مرمى المغرب في الدور الـ 8 من بطولة أمم أفريقيا فى الجابون 2017.

وأكد كهربا في تصريحات عبر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أنه الهدف كان في الدقيقة 80 من المباراة، وأن فريقه المفضل عالميا هو ريال مدريد الاسباني. 

كما نشر كهربا صورا له من مران الفريق اليوم بصحبة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق. 

وانضم كهربا لـ الأهلي في أول صفقات الميركاتو الشتوي عقب فسخ تعاقده مع أفيش البرتغالي.
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