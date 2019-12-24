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أشرف صبحي: إعفاء ذوي الهمم من 75% من رسوم الاشتراك في مراكز الشباب.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:17 م
أشرف صبحي
أشرف صبحي
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هاني حسين
قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات لذوي الهمم منها مراكز تنمية الفنون والإبداع في مركز الشباب على مستوى الجمهورية لاكتشاف المبدعين.

وأضاف أشرف صبحي خلال كلمته في احتفالية قادرون باختلاف لذوي القدرات الخاصة، إن دوري مراكز الشباب لكرة القدم للصم شارك فيها 10 آلاف شاب، ومسابقة الحلم المصري لتسليط الضوء على المبدعين في الشعر والغناء والعزف الفردي.

وتابع اشرف صبحي:" تنفيذ مسابقة الكشافة تحت شعار أنا قادر بشكل مختلف، إضافة إلى إعفاء ذوي الهمم من رسوم الإشتراك في مراكز الشباب بنسبة 75% سعيا لدمجهم داخل المجتمع، واتاحة الفرصة لممارسة الانشطة الرياضية والثقافية".

وأكمل أشرف صبحي:" الاهتمام بذوي القدرات الوهم يمثل واحدة من مؤشرات قياس معدلات تقدم الأمم وتطورها ولا شك أن القفزات الواسعة التي حققتها مصر لذوي الهمم لا يمثل سوى انعكاس لما تشهده الدولة من نهضة على كافة الأصعدة وكان لذوي الهمم نصيبا وافرا منها"
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