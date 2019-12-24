التأمين الصحي: تسجيل 1.6 مليون مواطن في 6 محافظات.. وفتح 400 ألف ملف طبي

قال الدكتور إيهاب أبو المجد، عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، إنه تم تسجيل 1.6 مليون مواطن في 6 محافظات في المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة، إضافةً إلى فتح 400 ألف ملف طبي.





وأضاف عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل ، أثناء لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية «لبني عسل»، أن التسجيل يتم بتوجه المواطنين إلى وحدات الرعاية الأولية التابعين لها جغرافيًا؛ لتسجيل أنفسهم، وفتح ملفات طبية لأفراد الأسرة كلها.





وأشار عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، إلى أن نظام التأمين الصحي القديم كان يقدم الخدمة للفرد فقط، ولكن النظام الجديد يتم فيه فتح ملف طبي لكل افراد الاسرة.



