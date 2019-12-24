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رياضة

لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. ماذا حدث؟

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:11 م
باسم مرسي
باسم مرسي
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عمرو ابوبكر
يواجه الزمالك الانتاج الحربي في المباراة التي تقام على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وسقط باسم مرسي أرضًا بعد أن تدخل معه محمود علاء مدافع الزمالك، وبعد سقوطه أرضًا تدخل معه بدون كرة اللاعب طارق حامد.

وفي لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك لم يلتفت اللاعبون لباسم مرسي زميلهم القديم واستمروا في اللعب، ولم يسانده أحد.

وضم التشكيل الزمالك:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى .

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغنى - حازم إمام في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي- يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو في خط الوسط.

مصطفي محمد في خط الهجوم .

بينما تشكيل الإنتاج الحربي:
حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد مجدي

خط الوسط: محمد بازوكا - محمد عادل - علاء سلامة - موسى دياوارا

خط الهجوم: محمود عادل - باسم مرسي
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