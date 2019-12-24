محمد الشرنوبي يحتفل بالكريسماس مع خطيبته.. شاهد

نشر الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا له مع خطيبته راندا رياض، احتفالًا بالكريسماس.



وعلق محمد الشرنوبي على الصور قائلًا: " عيد ميلاد سعيد ربنا يخليكي ليا" نالت اعجاب متابعيه.



يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي أعلن مؤخرًا، خطبته لـ راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء فقط.



ونشر الشرنوبي، عدة صور من حفل الخطوبة، جمعته بخطيبته والمقربين، وعلق عليها قائلًا: "مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني واسعدك واعرف اخليكي على طول مبسوطة .. ربنا يخليكي ليا".



يذكر أن أخر أعمال الشرنوبي، الفنية حكاية "ما تيجي يا مليجي"، من الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا.