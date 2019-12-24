حلول فردية.. الزمالك والإنتاج الحربي يواصلان الصيام التهديفي خلال 75 دقيقة

انتهت أحداث 75 دقيقة من مباراة الزمالك ومنافسه الإنتاج الحربي، بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.



الشوط الأول

دخل الفريقان المباراة بحماسة شديدة دون أهداف مبكرة، واتبع الفريقان الحرص في المباراة منذ بدايتها لتفادي استقبال الأهداف.



وهدد الزمالك مرمى الانتاج الحربي في الدقيقة العاشرة بكرة عرضية مررها حازم إمام لـ مصطفى محمد الذي مررها لزيزو وسددها تصدى لها عامر عامر.



وفي الدقيقة 12 توجه زيزو الى مرمى الإنتاج الحربي مخترقًا الدفاعات ولكن لم يتمكن من تسديد الكرة بسبب معاذ الحناوي.



ووجه كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتكثيف الهجوم من على خط تماس ملعب المباراة لتسجيل هدف التقدم مبكرًا.



ورفض باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي هدية جناح فريقه الذي مرر له كرة عرضية مميزة سقطت أمام قدم مرسي في منطقة الجزاء ولكن مررها بطريقة غريبة في يد محمد عواد.



وفي الدقيقة 18 انفرد أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بعامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي، في هجمة مرتدة، وسددها المغربي ولكن تصدى لها عامر ببراعة شديدة.



وتوقف اللعب دقيقتين بسبب سقوط معاذ الحناوي لاعب الانتاج الحربي بعد تسديدة قوية من زيزو لاعب الزمالك التي ارتطمت في صدره، واستأنف اللعب في الدقيقة 24 من عمر المباراة.



واشتدت المباراة بعد الدقيقة 25 وتدخل زيزو مع أحمد مجدي لاعب الإنتاج الحربي وسقطا ارضًا وتلقى العلاج داخل المستطيل الأخضر وتوقف اللعب مرة أخرى.



ولم يرتفع أداء الفريقين بعد هجمة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك التي تصدى لها عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي.



وسقط حازم إمام لاعب الزمالك واستدعى الجهاز الطبي للعلاج ولكن لم يتم معالجته في ارض الملعب واضطر الى خروجه لتلقيه العلاج قبل انتهاء الشوط الأول بدقائق قليلة.



وسيطر الإنتاج الحربي في الدقائق الأخيرة بعد خروج حازم امام واستمرار الزمالك بعشر لاعبين ونظم هجمة منالجبهة اليسرى عن طريق شديد قناوي.



وخرج حازم إمام مصابًا وحل مكانه محمود حمدي الونش، ليستكمل الزمالك المباراة بالونش في الجبهة اليمنى.



وتوغل محمود عادل وسدد كرة رائعة ولكن تألق محمد ابو جبل وأنقذ الزمالك من هدف أول للإنتاج الحربي.



وتلقى طارق حامد لاعب الزمالك ومحمود عادل لاعب الإنتاج الحربي بطاقتين صفراوين بسبب تدخل عنيف بينهما.



الشوط الثاني



شن فريق الإنتاج الحربي فيضان من الهجمات على مرمى الزمالك في بداية شوط المباراة الثاني، لكنه لم يتمكن من تسجيل هدف التقدم في مرمى محمد أبو جبل حارس مرمى الأبيض.



ولم يتمكن الزمالك طوال 8 دقائق من بداية شوط المباراة الثاني من الوصول الى مرمى الإنتاج الحربي، بسبب سيطرة الفريق الحربي على المباراة.



وفي الدقيقة 55 من عمر المباراة تقدم الزمالك بهجمة من الجبهة اليسرى، ووصلت الكرة الى مصطفى محمد عن طريق زيزو، وسددها مصطفى بمهارة نحو المرمى، لكنها لم تترجم إلى هدف.



وتعرض موسى ديوارا لاعب الإنتاج الحربي الى إصابة في الدقيقة 57 وخرج لتلقي العلاج بعد أمر من أحمد الغندور حكم المباراة واستدعاء الجهاز الطبي له، حيث أنه لم يستطيع أن يستمر في اللعب.



وسقط باسم مرسي أرضًا بعد تدخل محمود علاء مدافع الزمالك، معه وبعد سقوطه أرضًا تدخل معه بدون كرة اللاعب طارق حامد.



وفي لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك لم يلتفت اللاعبين لباسم مرسي زميلهم القديم واستمروا في اللعب، ولم يسانده أحد.



وبدأ الزمالك في انطلاقاته من الجانبين ووصل لمرمى عامر عامر أكثر من مرة، ولكن دون ترجمة الهجمات الى هدف تقدم في مرمى الإنتاج الحربي.



وكاد باسم مرسي أن يتسبب في ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد أن عرقل محمود سيد زيزو داخل منطقة الجزاء، ولكن لم يحتسبها حكم المباراة شئ.



وفي الدقيقة 70 خرج محمود سيد زيزو لاعب الزمالك وحل مكانه المغربي محمد أوناجم تغيير ثاني للزمالك.



وحاول بن شرقي لاعب الزمالك اللجوء للحل الفردي وسدد من خارج منطقة الجزاء، ولكنها كانت عالية بعيدا مرمى عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربي.



وخرج علاء سلامة لاعب الانتاج الحربي وحل مكانه أمادو نياس في الدقيقة 74 من عمر المباراة.