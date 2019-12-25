رئيس جامعة الأزهر يتفقد الكافيتريا ويتحقق من تاريخ صلاحية المنتجات

تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور مصطفى عبد الغنى، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وسعاد عبد الله بكر، أمين عام الجامعة الجامعة المساعد لفرع البنات، كافيتريا فرع البنات.





واطمئن المحرصاوي، خلال جولته التفقدية، على جودة الأغذية التي تقدمها الكافتيريا للطالبات وسلامتها وكذلك صلاحيتها من خلال التحقق من تاريخ الصلاحية للعبوات.





وفى ختام جولته المفاجئة وعد رئيس جامعة الأزهر أبنائه الطلاب والطالبات بتوفير جميع سبل الراحة الممكنة لهم خلال المرحلة القادمة.



