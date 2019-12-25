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فن

ليلة يخلق فيها الحب | يارا تحتفل بـ الكريسماس.. شاهد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:37 ص
يارا
يارا
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محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية يارا، متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بـ صورة جديدة لها، خلال الاحتفال بالكريسماس.

وتألقت يارا فى الصورة بإطلالة مميزة، حيث ارتدت شالاً باللون الأحمر، ونسقت معه بلوفر صوف باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت "يارا" على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، مع بعض مستحضرات التجميل.

وعلقت يارا على الصورة: "ميلاد مجيد أصدقائي🙏🏻ان شاءالله بهالّليلة المجيدة المباركة يخلق فيها الحب، الخير والمحبة الحقيقيّة والسلام بقلوبنا وبكل العالم .. قولوا آمين🙏🏻🤗".

يذكر أن آخر أعمال يارا الفنية فيديو كليب لأغنية تحمل عنوان "شو بدو" إخراج ريشا سركيس، وكلمات الشاعر أحمد ماضي، وألحان الملحن طارق أبو جودة، وتوزيع الموزع الموسيقي عمر الصباغ.
ليلة يخلق فيها الحب | يارا تحتفل بـ الكريسماس.. شاهد
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