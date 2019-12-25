الرئيس السيسى يستمع لشرح تفصيلى عن مجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بالفيوم

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بيوسف الصديق في محافظة الفيوم.







ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة.

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى لشرح تفصيلى عن مجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بالفيوم، وتساءل عن كمية المياه الخارجة من المزرعة للاستخدام الآدمى، وأوضح أحد العاملين بالمجمع أن المياه الخارجة من المزرعة صالحة للاستخدام الآدمى للقوة المعاشة حوالى 200 متر.