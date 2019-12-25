أبو ظبي تستضيف السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في فبراير

كشفت تقارير صحفية إماراتية اليوم، الأربعاء، إقامة مباراة السوبر المحلي للموسم الحالي، بين الأهلي حامل لقب الدوري المصري، والزمالك بطل الكأس، في أبو ظبي فبراير المقبل.



وقالت صحيفة "الاتحاد" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: "في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية، اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، في أبوظبي خلال فبراير المقبل".



وأضافت: "سبق أن تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين الكبيرين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي".



وكانت الإمارات، قد استضافت السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، مرتين على استاد هزاع بن زايد، المرة الأولى في عام 2015، عندما فاز الأهلي على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين.



أما المرة الثانية، فكانت في فبراير 2017، ووقتها فاز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح.