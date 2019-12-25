AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبو ظبي تستضيف السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في فبراير

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:54 ص
طارق حامد - وليد
طارق حامد - وليد أزارو
Advertisements
إسراء أشرف
كشفت تقارير صحفية إماراتية اليوم، الأربعاء، إقامة مباراة السوبر المحلي للموسم الحالي، بين الأهلي حامل لقب الدوري المصري، والزمالك بطل الكأس، في أبو ظبي فبراير المقبل. 

وقالت صحيفة "الاتحاد" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: "في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية، اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، في أبوظبي خلال فبراير المقبل".

وأضافت: "سبق أن تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين الكبيرين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي".

وكانت الإمارات، قد استضافت السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، مرتين على استاد هزاع بن زايد، المرة الأولى في عام 2015، عندما فاز الأهلي على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين.

أما المرة الثانية، فكانت في فبراير 2017، ووقتها فاز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة المصري وبيراميدز في الكونفيدرالية

بعد قرعة الكونفيدرالية.. انضمام بيراميدز والمصري لقائمة 18 صداما مصريا أفريقيا

الإمارات ومصر.. 48 عاماً من التوأمة والشراكات الرياضية الناجحة

مرتضى منصور يطلق قذائفه: هنتاخد أسرى في قطر.. لن نلعب السوبر الأفريقي.. وتلقيت تهديدات بالقتل وخطف أولادي

ترشيحاتنا

سميحة أيوب تكشف عن أصدقائها من الوسط الفني.. فيديو

مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الفريق الأول قبل مواجهة بطل زامبيا

الرئيس الجزائري يبكي أثناء تشييع جثمان الفريق قايد صالح.. فيديو

بـ سؤال محرج وفستان غالي جدا | مي عمر مطلوبة على جوجل.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاربعاء 25-12-2019 .. فيديو

شربوا عصير فواكه.. دخول 3 طالبات في غيبوبة تامة بسوهاج

AdvertisementS

رسائل قوية من فاروق جعفر لمسئولي الزمالك عقب التعادل مع الإنتاج الحربي

مباريات اليوم تهدد الزمالك بفقدان المركز الرابع

أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة غامضة عقب تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

الرحيل عن الزمالك.. فرجاني ساسي يكشف حقيقة أزمته مع رئيس النادي

السحر والشعوذة.. تصريحات نارية بين مرتضى منصور والعتال.. التفاصيل كاملة

تساؤلات مثيرة لوزير الرياضة السابق.. مرتضى منصور يخالف قرار اتحاد الكرة بالحصانة البرلمانية

أخبار الرياضة ليلاً.. الجماهير تلتف حول الخطيب.. حقيقة رحيل ساسي عن الزمالك.. تساؤلات مثيرة لوزير الرياضة السابق عن الحصانة في الملاعب

5 ملفات على طاولة لجنة التخطيط بالأهلي في ساعات الحسم

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 25-12-2019 والقنوات الناقلة

أبو ظبي تستضيف السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في فبراير

ترقب في النادي الأهلي لموقف رمضان صبحي من الإصابة

مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الفريق الأول قبل مواجهة بطل زامبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الطقس السيئ.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائحا أجنبيا.. صور

لص أحمق يطلق النار على نفسه أثناء محاولته سرقة كلب

بعد إثارتها الجدل بزواجها من شاب يصغرها بـ36 عامًا.. 20 صورة لمادونا