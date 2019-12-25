الرئيس: المال العام ليس مباحا.. والقضية ليست قضية إنشاء وإنما إدارة.. فيديو

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغيير ثقافة مرسخة في الأذهان وهي أن المال العام مباح، وقال معلقا على جهود رفع كفاءة 51 مزرعة حكومية خرجت من الخدمة: "إن مشكلتنا ليست في العمل وإنما في التدبير والإدارة".



وتساءل الرئيس السيسي، خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيوانى بيوسف الصديق فى الفيوم: "الـ51 مزرعة الجارى تطويرها حاليا خرجت من الخدمة ليه ولما نرفع كفاءتها تشتغل ولا هتخرج من الخدمة تانى؟".



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: "القضية إذا كانت فى رفع كفاءة الـ 51 مزرعة فنحن مستعدون لذلك"، مشيرا إلى أنه مع أي شخص يستطيع أن يحل المسألة ويرتقي بشأن البلاد.



وتابع: "القضية ترتبط بثقافة وإدارة راسخة فى الأذهان منذ سنين عديدة أن المال العام مباح للصرف"، لافتا إلى أن "النتيجة فى النهاية كانت أن القطاع الخاص يقوم بإنشاء مزارع بأقل من نصف ثمن المزارع القطاع الحكومى، ولكننا بكل أسف لا نكبر أو نتضاعف مثل القطاع الخاص".



واستطرد: "القضية ليست قضية إنشاء وإنما الإدارة لهذه المنشآت"، ومن ثم وجه الرئيس كلامه إلى وزير الزراعة الدكتور السيد القصير قائلا: "انت محتاج تشوف حل في إدارة الشغل لرفع المزرعة وتكون مطمئنا أن العمل يدار بكفاءة، لأن النجاح ليس فى الفلوس بل في إنجاز الهدف المقام عليه المشروع"، منوها إلى أن ذلك لن يتحقق، إلا إن كان المسئولون مدركين أن العائد قد لا يكون مجزيا.

