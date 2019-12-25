AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس: المال العام ليس مباحا.. والقضية ليست قضية إنشاء وإنما إدارة.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:55 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
ريهام فيكتور
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغيير ثقافة مرسخة في الأذهان وهي أن المال العام مباح، وقال معلقا على جهود رفع كفاءة 51 مزرعة حكومية خرجت من الخدمة: "إن مشكلتنا ليست في العمل وإنما في التدبير والإدارة".

وتساءل الرئيس السيسي، خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيوانى بيوسف الصديق فى الفيوم: "الـ51 مزرعة الجارى تطويرها حاليا خرجت من الخدمة ليه ولما نرفع كفاءتها تشتغل ولا هتخرج من الخدمة تانى؟".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: "القضية إذا كانت فى رفع كفاءة الـ 51 مزرعة فنحن مستعدون لذلك"، مشيرا إلى أنه مع أي شخص يستطيع أن يحل المسألة ويرتقي بشأن البلاد.

وتابع: "القضية ترتبط بثقافة وإدارة راسخة فى الأذهان منذ سنين عديدة أن المال العام مباح للصرف"، لافتا إلى أن "النتيجة فى النهاية كانت أن القطاع الخاص يقوم بإنشاء مزارع بأقل من نصف ثمن المزارع القطاع الحكومى، ولكننا بكل أسف لا نكبر أو نتضاعف مثل القطاع الخاص".

واستطرد: "القضية ليست قضية إنشاء وإنما الإدارة لهذه المنشآت"، ومن ثم وجه الرئيس كلامه إلى وزير الزراعة الدكتور السيد القصير قائلا: "انت محتاج تشوف حل في إدارة الشغل لرفع المزرعة وتكون مطمئنا أن العمل يدار بكفاءة، لأن النجاح ليس فى الفلوس بل في إنجاز الهدف المقام عليه المشروع"، منوها إلى أن ذلك لن يتحقق، إلا إن كان المسئولون مدركين أن العائد قد لا يكون مجزيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يستعرض تطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة

برئاسة وزير الإسكان.. جهاز تنظيم مياه الشرب يعقد اجتماعا لبحث تطوير القطاع

إن كيدكن عظيم .. تفسير مستشار المفتي للآية | فيديو

بث مباشر.. افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل

الرئيس: نريد إيجاد فرص عمل جديدة على أرض بنى سويف والمنيا.. فيديو

السيسي: الدولة لا تنتظر عائدا من تطوير البحيرات.. ومصانع لتقليل الملوحة.. فيديو

ترشيحاتنا

رسائل قوية من فاروق جعفر لمسئولي الزمالك عقب التعادل مع الإنتاج الحربي

البسوا شتوى.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح.. فيديو

شربوا عصير فواكه.. دخول 3 طالبات في غيبوبة تامة بسوهاج

لدي صور قصوركم في تركيا.. قيادي عسكري تابع لحكومة الوفاق يهدد فايز السراج

لا أعرفهم.. أمل رزق تشن هجوما جديدا على محمد الشرنوبي ووالدته.. فيديو

السيسي: نهدف لإحداث توازن بين العرض والطلب لضبط الأسعار.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار.. صور

رغم الطقس السيئ.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائحا أجنبيا.. صور

لص أحمق يطلق النار على نفسه أثناء محاولته سرقة كلب