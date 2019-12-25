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وزير الزراعة: استيراد سلالات محسنة لزيادة الإنتاج الحيوانى.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:43 ص
وزير الزراعة
وزير الزراعة
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آيات أحمد
قال وزير الزراعة، السيد القصير، إنه سيتم استيراد سلالات محسنة فى الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج الحيوانى بمزارع الوزارة وتوفير التحصينات واستغلال الموارد غير المستغلة والتنسيق مع البنوك لرفع واستغلال الطاقات غير المستغلة وتعظيم التأمين على رؤوس الماشية حماية لصغار المربين.

وأضاف وزير الزراعة، خلال كلمته بفعاليات افتتاح مجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل اليوم، الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفيوم، أنه سيتم تدعيم مشروعات صغار المربين وتوفير رؤوس إناث إنتاجية لصغار المربين من خلال مزارع القوات المسلحة والمزارع التابعة لوزارة الزراعة، واستكمال مشروعات الترقيم لرؤوس الماشية والتوسع فى مشروع البتلو القومى، بالإضافة إلى تقنين أوضاع مراكز المربين الصغار ومراكز تجميع الألبان.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم.

ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة.
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