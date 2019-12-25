أشعر بالحزن.. نجم الزمالك يضع الحلول النهائية لإنهاء أزمة القلعة البيضاء

طالب فاروق جعفر نجم الزمالك، بحدوث وفاق بين إدارة نادي الزمالك ونجوم الكرة السابقين للخروج من تلك الأزمة التي يتعرض لها الفريق.





وأضاف فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية: "أنه لابد من توافر أحد رموز نادي الزمالك ويمتلك تاريخيا كبيرا وسط نجوم الفريق لإنهاء تلك الأمور معلقا:" يجب أن يتواجد نجم كرة كبير ومسؤول عن ملف الكرة بنادي الزمالك ليبهر اللاعبين".





وتابع فاروق جعفر: "أشعر بالحزن على تاريخ النادي وجماهيره عند مشاهدة مباريات الزمالك"، مطالبان رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور بتواجد نجوم الزمالك السابقين داخل مقر القلعة البيضاء والاستفادة من خبرتهم السابقة معلقا :" ازاي رموز النادي ممنوعين من دخول نادي الزمالك".





وعبر فاروق جعفر عن استيائه الشديد بسبب انتساب بعض اللاعبين لرموز نادي الزمالك على الرغم من عدم تخطيهم موسما واحدا حتى الآن قائلا :" لا يصح أن يتم وصف بعض اللاعبين بالرموز في الزمالك وتاريخيهم لم يتعد موسم أو اثنين مع الفريق".



