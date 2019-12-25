مجلس جامعة الأزهر يشكر الرئيس لموافقته على إنشاء كوبرى مشاة أمام فرع البنات

وجه مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال اجتماعه الشهرى، بعد موافقة رئيس الجمهورية على إنشاء كوبري جديد أمام كلية البنات والمدينة الجامعية بهدف التيسير على الطالبات والحفاظ عليهن.





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سبق ووافق على إنشاء عدد 2 كوبري أمام فرع البنين بمدينة نصر الأول ملاصق لبوابة كلية التربية، والثانى أمام بوابة كلية الطب وتم تنفيذهما على أعلى مستوى.



