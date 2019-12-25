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مرأة

باربى الفن.. هنا الزاهد تخطف الانظار بـ إطلالة جديدة.. شاهد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:25 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت هنا الزاهد في الصور بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت بلوفر أبيض، وبنطلون جينز، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على شعرها الأشقر، وماكياج ناعم، في إطلالة تشبه باربي.

واعتمدت هنا الزاهد فى الصورة على إبراز جمال ملامحها، من خلال وضع مكياج جذاب يرتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، واعتمدت على خصلات شعرها الأشقر المموج.

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