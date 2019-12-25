ننشر محاور خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات الميلاد والكريسماس

واصلت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، إتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، استعدادًا لإستقبال إحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية .
ففعّلت مديريات الأمن خطة تأمين احتفالات المواطنين وذلك تنفيذ للخطة الامنية التى وضعتها وزارة الداخلية تحت اشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
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وتعتمد خطة وزارة الداخلية لتأمين الاحتفالات على عده محاور اهمها:
- الإنتشار الأمنى المُكثف بكافة المحاور والميادين والمنشآت الهامة ودور العبادة ، للحفاظ على الأمن .
- التعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الإحتفالات .
- تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة .
- تسيير الأطواف الأمنية ، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية .
- الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية ، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين.
- الإستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش مُحيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية.
وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإحتفالات، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.
ففعّلت مديريات الأمن خطة تأمين احتفالات المواطنين وذلك تنفيذ للخطة الامنية التى وضعتها وزارة الداخلية تحت اشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
اقرأ ايضا| الداخلية تضع اللمسات الأخيرة لتأمين احتفالات الميلاد ورأس السنة الهجرية
وتعتمد خطة وزارة الداخلية لتأمين الاحتفالات على عده محاور اهمها:
- الإنتشار الأمنى المُكثف بكافة المحاور والميادين والمنشآت الهامة ودور العبادة ، للحفاظ على الأمن .
- التعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الإحتفالات .
- تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة .
- تسيير الأطواف الأمنية ، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية .
- الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية ، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين.
- الإستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش مُحيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية.
وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإحتفالات، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.