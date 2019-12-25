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رياضة

شباب يد الأهلي يفوز على سبورتنج في دوري المحترفين

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:38 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق الشباب، مواليد ٢٠٠٠، لكرة اليد بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق سبورتنج، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

وأقيمت المباراة على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٢٣-٢٠، ليواصل الأداء المميز بالبطولة.

وحرص محمد يحيى، مدرب الفريق، على الإشادة بمجهود اللاعبين وأدائهم المميز خلال المباراة .

وقال إن الجهاز الفني يعمل باستمرار على تحفيز اللاعبين من أجل الاستمرار في تحقيق الفوز وتقديم العروض المميزة.
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