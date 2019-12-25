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أخبار البلد

القومي للطفولة يزور حلايب وشلاتين لإعادة تشكيل لجان حماية الطفل بالمدينتين

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:57 م
صدى البلد
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امل مجدي
قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر بزيارة مدينتي حلايب وشلاتين وذلك بهدف إعادة تشكيل لجان حماية الطفل الفرعية بهما ووحدات الحماية التابعة لها أيضًا، وذلك في إطار الاهتمام بتفعيل لجان حماية الطفل على المستوى القومي.

وأكدت الدكتورة عزة العشماوي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى جاهدًا إلى تفعيل منظومة حماية الطفل بكافة محافظات ومراكز وأحياء الجمهورية وذلك للوصول إلى أسرع إلى عدد كبير من كافة الفئات المستهدفة وخاصة بالمناطق الحدودية.

كما أكدت على دور المجلس في حماية جميع الأطفال دون تمييز والعمل على خلق آليات جيدة وفعالة تحقق المصلحة الفضلى لهم وتعمل على إنفاذ حقوقهم التي نصت عليها كافة المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية.

هدفت الزيارة أيضًا إلى التعرف على احتياجات الأطفال وخاصة الحالات الخاصة بالخطر المحدق وكيفية التواصل والاتصال بخط نجدة الطفل 16000.

شارك في الزيارة أحمد رمضان منسق الحماية لمحافظة البحر الأحمر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ووفد من اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة برئاسة المهندسة هناء الشيخ رئيس وحدة الحماية العامة بالمحافظة وعدد من المسئولين من رؤساء المدن وأعضاء اللجان الفرعية ومديري الإدارات وعدد من المشايخ والقيادات الطبيعية بحلايب وشلاتين.
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