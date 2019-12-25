لإعادة فحصها فنيًا..سحب 120 رخصة سير لعربات الحنطور بإدفو

قرر العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة ومركز إدفو بأسوان سحب 120 رخصة سير لعربات الحنطور وإعادة فحصها الفنى، وذلك على خلفية واقعة انقلاب عربة حنطور.



وذلك من أجل تحقيق الانضباط فى الشارع الأسوانى والسيطرة على أى مخالفات أو تجاوزات أولًا بأول سواء من المركبات أو أصحاب عربات الحنطور أو غير ذلك .



وقال العميد عبد الرحمن عامر بأنه اكتشف خلال جولته الميدانية بمدينة إدفو واقعة انقلاب عربة حنطور نظرًا لسوء حالتها الفنية وعدم مطابقتها للعمل، وعلى الفور وجه بسرعة توفير عربة حنطور بديلة لنقل السائحين لاستكمال جولتهم السياحية داخل المدينة.



وأوضح رئيس مدينة إدفو، أنه وجه بسحب 120 رخصة سير لعربات الحنطور لإعادة فحصها الفنى وفقًا لضوابط العمل بالشكل المطلوب لتحقيق أقصى درجات الانضباط.



وفى سياق أخر أثناء جولته الميدانية داخل مدينة إدفو قرر العميد عبد الرحمن عامر رئيس المدينة وقف مخبز بمدينة إدفو 3 أشهر عن العمل، بعد رصده مخالفة المخبز للقانون والاشتراطات البيئية المطلوبة .



وأشار عبد الرحمن عامر بأن المخبز لم يكن يوجد به ميزان لوزن الخبز ، فضلًا عن عدم مطابقة الخبز للمواصفات المطلوبة وبناءًا على هذه المخالفات تقرر إغلاق المخبز لمدة 3 أشهر لتوفيق أوضاعه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.