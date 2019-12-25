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رياضة

كيتا مديرا فنيا للأوليمبي خلفا لـ أحمد الكاس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:40 م
محمد محمد كامل كيتا
محمد محمد كامل كيتا
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عبدالله هشام
قرر مجلس إدارة النادي الاوليمبى برئاسة المهندس طارق السيد قبول اعتذار الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بقيادة الكابتن أحمد الكاس خلال الجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس النادي في أعقاب خسارة الفريق الاخيرة امام الحمام وتوجه مجلس الادارة بالشكر للكابتن أحمد الكاس وجهازه المعاون علي الفترة السابقة.

كما قرر المجلس إسناد مهمة المدير الفني الي الكابتن محمد محمد كامل كيتا خلفًا للكابتن أحمد الكاس، ويضم الجهاز الفني والادارى الي جانب كابتن "كيتا" كلًا من:

أيمن شعبان ، مدير كرة
سامح يحيى ، مدرب
مصطفي فؤاد ، مدرب
أحمد سعيد بوجي ، مدرب
محمد عبد العال ، مدرب حراس مرمى
أحمد عبد الحميد ، مدير إدارى
محمد عبد الشهيد ، طبيب
وليد سليمان ، مخطط أحمال
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