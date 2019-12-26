تريند الفن | حادث أحمد داش.. خطبة هنادي مهنى.. عودة خطيبة هيثم أحمد زكي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
أحمد داش يتعرض لحادث.. ووالدته: رضينا بقضاء الله
تعرض الفنان الشاب أحمد داش لحادث تصادم، حيث شاركت والدته أمل الشوربجى صورة لسيارته عبر صفحتها على "فيس بوك".
بعد اختفائها لأكثر من شهر | خطيبة هيثم أحمد زكي تعود بتعليق مؤثر
عادت إنجي سلامة، الخطيبة السابقة للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، للظهور مجددا بعد اختفاء دام أكثر من شهر، بعد تعليق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعدم التفاعل بأي منشور.
شاهد | الجمهور يهاجم هبة مجدي بسبب ابنتها
نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
وظهرت "مجدي" في الصورة برفقة ابنتها وبابا نويل، ووضعت ايمشون على وجه ابنتها مما استفز عددا من الجماهير.
برنامج ET: هنادي مهنى تحتفل بخطبتها على أحمد خالد صالح
أعلن برنامج ET بالعربي، في تقرير له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، عن خطوبة الفنانة الشابة هنادي هاني مهنى، على الفنان الشاب أحمد خالد صالح، على أن يكون الحفل الجمعة المقبلة.
أحمد داش يتعرض لحادث.. ووالدته: رضينا بقضاء الله
تعرض الفنان الشاب أحمد داش لحادث تصادم، حيث شاركت والدته أمل الشوربجى صورة لسيارته عبر صفحتها على "فيس بوك".
بعد اختفائها لأكثر من شهر | خطيبة هيثم أحمد زكي تعود بتعليق مؤثر
عادت إنجي سلامة، الخطيبة السابقة للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، للظهور مجددا بعد اختفاء دام أكثر من شهر، بعد تعليق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعدم التفاعل بأي منشور.
شاهد | الجمهور يهاجم هبة مجدي بسبب ابنتها
نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
وظهرت "مجدي" في الصورة برفقة ابنتها وبابا نويل، ووضعت ايمشون على وجه ابنتها مما استفز عددا من الجماهير.
برنامج ET: هنادي مهنى تحتفل بخطبتها على أحمد خالد صالح
أعلن برنامج ET بالعربي، في تقرير له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، عن خطوبة الفنانة الشابة هنادي هاني مهنى، على الفنان الشاب أحمد خالد صالح، على أن يكون الحفل الجمعة المقبلة.