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مصطفى الفقي: الرئيس السيسي يميل لمعالجة القضايا المختلفة بهدوء

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:17 ص
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
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كـريـم الـخـطـيـب
أكد الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، أن الرئيس السيسي لا يميل للأصوات المرتفعة ولكن له نهجه الهادئ في معالجة القضايا المختلفة.

وأضاف مصطفى الفقي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن مصر عسكريا وسياسيا لا تقف مغمضة العينين منغلقة العقل عن ما يدور حولها.

وأشار مصطفى الفقي، إلى أن فلول داعش وجماعة الإخوان الإرهابية أكبر المخاطر التي تهدد الأمن القومي في ليبيا، مضيفا أن مصر حريصة على دعم بعض الدول من حين لآخر؛ وهو ما يثبت مدى قوتها العسكرية.

وأشار إلى أن دولا كثيرة كانت لا تعترف بالدور المصري من قبل ولكن الآن لا أحد يستطيع إغفال دورنا، مؤكدًا أن مصر لها تواجد في منطقة الشرق قوي، رغم أن البعض يحاول إبعادنا عن القضية الليبية.

وشدد مصطفى الفقي على أن مصر تدرك جيدًا أن هناك من يحاول إبعادها عن القضية الليبية، لافتا إلى أن الذي يشكك في أهمية ليبيا لمصر لا يفقه شيئًا، فالموقف بينهما في غاية الأهمية.

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