بحر الهوى يعود من جديد على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون

يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، العرض المسرحى الكوميدى "بحر الهوى" فى التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، وذلك ضمن خطة البيت للاحتفال بالعام الميلادى جديد .



حيث تعرض المسرحية على قاعة صلاح جاهين تحت إشراف الفنانة لبني الشيخ مدير القاعة، فى موسمها الثالث لمدة ٤ أيام الخميس والجمعة والاثنين والثلاثاء ٢٦و٢٧ و٣٠ و٣١ ديسمبر الجارى .



"بحر الهوى" من إنتاج الفرقة القومية للموسيقي الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، البطولة للفنانين "علا رامي، عادل أنور، هانى النابلسي، فيصل خورشيد، سيف عبد الرحمن، نوال سمير، حسان العربي، عاطف سعيد، فتحي الهواري، فكري القناوي"، بالإشتراك مع كوكبة من نجوم الفرقة القومية للموسيقي الشعبية .



المسرحية ديكور وملابس محمد خبازة، أغانى مجدي الحمزاوي، ألحان إيهاب حمدي، مخرج منفذ طارق حسن، ادارة مسرحية هاله الصباح، مساعدو الإخراج محمد رجب وشادى حمدى العربي، تأليف محمد عبد الله وإخراج هاني النابلسي.



يذكر أن "بحر الهوى" قد حققت نجاحا جماهيريا كبيرا ويرادات مرتفعة خلال موسمها الأول على مسرح جمصة، وموسمها الثاني على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية .