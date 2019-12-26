استئصال ورم سرطاني.. أول جراحة للأورام بمستشفى السعديين بالشرقية.. صور

أجرى فريق طبى بمستشفى قرية السعديين المركزي بمنيا القمح بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور أحمد بحلاق، مدير المستشفى، أول جراحة للأورام بناءً على تعليمات الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتطوير الخدمات الطبية النوعية بمستشفيات الصحة، وبإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية.
وقام الدكتور طه عبد الوهاب، أستاذ الجراحة بجامعة الزقازيق، والدكتور عبد العزيز فتحي، رئيس قسم الجراحة، والدكتور حسام الهادى، أخصائي الجراحة بالمستشفى، بإجراء جراحة استئصال ورم سرطاني مُتقدّم بالثدي بقسم العمليات بالمستشفى، والحالة الآن بصحة جيدة ومستقرة وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.
وقدّم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لمدير المستشفى وجميع الأطباء وهيئة التمريض المشاركين في هذا العمل على المجهود المبذول لصالح المرضى.
وكان قد عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع الدكتور هشام عناني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، وذلك بمكتب المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة لمناقشة تطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية بصحة الشرقية، وتوفير القوي البشرية من الأساتذة الأطباء في التخصصات النادرة مثل الأوعية الدموية، وجراحات العظام، وجراحات المخ والأعصاب، والعمود الفقري، وجراحات القلب والصدر، وزيادة أطباء الكلي الصناعي، والعناية المركزة، بوحدات الغسيل الكلوي، والعناية المركزة بالمستشفيات، وإضافة تخصصات طبية جديدة خاصة بمستشفيات الإحالة، من أجل رفع كفاءة الخدمات الطبية والإرتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.