استئصال ورم سرطاني.. أول جراحة للأورام بمستشفى السعديين بالشرقية.. صور

أجرى فريق طبى بمستشفى قرية السعديين المركزي بمنيا القمح بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور أحمد بحلاق، مدير المستشفى، أول جراحة للأورام بناءً على تعليمات الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتطوير الخدمات الطبية النوعية بمستشفيات الصحة، وبإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية.





وقام الدكتور طه عبد الوهاب، أستاذ الجراحة بجامعة الزقازيق، والدكتور عبد العزيز فتحي، رئيس قسم الجراحة، والدكتور حسام الهادى، أخصائي الجراحة بالمستشفى، بإجراء جراحة استئصال ورم سرطاني مُتقدّم بالثدي بقسم العمليات بالمستشفى، والحالة الآن بصحة جيدة ومستقرة وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.





وقدّم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لمدير المستشفى وجميع الأطباء وهيئة التمريض المشاركين في هذا العمل على المجهود المبذول لصالح المرضى.



