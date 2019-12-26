AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استئصال ورم سرطاني.. أول جراحة للأورام بمستشفى السعديين بالشرقية.. صور

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:44 ص
أول جراحة للأورام
أول جراحة للأورام بمستشفى السعديين بالشرقية
Advertisements
أحمد النشوقي ـ محمد الطحاوي
أجرى فريق طبى بمستشفى قرية السعديين المركزي بمنيا القمح بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور أحمد بحلاق، مدير المستشفى، أول جراحة للأورام بناءً على تعليمات الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتطوير الخدمات الطبية النوعية بمستشفيات الصحة، وبإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وقام الدكتور طه عبد الوهاب، أستاذ الجراحة بجامعة الزقازيق، والدكتور عبد العزيز فتحي، رئيس قسم الجراحة، والدكتور حسام الهادى، أخصائي الجراحة بالمستشفى، بإجراء جراحة استئصال ورم سرطاني مُتقدّم بالثدي بقسم العمليات بالمستشفى، والحالة الآن بصحة جيدة ومستقرة وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى. 

وقدّم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لمدير المستشفى وجميع الأطباء وهيئة التمريض المشاركين في هذا العمل على المجهود المبذول لصالح المرضى.

وكان قد عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع الدكتور هشام عناني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، وذلك بمكتب المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة لمناقشة تطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية بصحة الشرقية، وتوفير القوي البشرية من الأساتذة الأطباء في التخصصات النادرة مثل الأوعية الدموية، وجراحات العظام، وجراحات المخ والأعصاب، والعمود الفقري، وجراحات القلب والصدر، وزيادة أطباء الكلي الصناعي، والعناية المركزة، بوحدات الغسيل الكلوي، والعناية المركزة بالمستشفيات، وإضافة تخصصات طبية جديدة خاصة بمستشفيات الإحالة، من أجل رفع كفاءة الخدمات الطبية والإرتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.
استئصال ورم سرطاني.. أول جراحة للأورام بمستشفى السعديين بالشرقية.. صور
استئصال ورم سرطاني.. أول جراحة للأورام بمستشفى السعديين بالشرقية.. صور
استئصال ورم سرطاني.. أول جراحة للأورام بمستشفى السعديين بالشرقية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

15 كيلو جراما.. استئصال ورم من بطن مريض بمستشفى التأمين الصحي في المنيا

محافظ بنى سويف يكرم فريقا طبيا بالتأمين الصحي نجح في استئصال ورم يزن 25 كجم من رحم سيدة

بسبب النظافة..الإطاحة بمعاون مستشفى الزقازيق العام ومجازاة فريق مكافحة العدوى

صحة الشرقية: إجراء عملية استبدال مفصل لسيدة وجراحة دقيقة لرضيعة

إجراء أول جراحة رباط صليبي بمستشفي فاقوس بالشرقية

لتطوير الخدمات.. الكشف على حالات الأورام والتجميل بمستشفى الصالحية

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف موعد انتهاء حالة الطقس السيئ.. فيديو

محدش خلف غيرك.. جمهور هبة مجدي يشن هجوما عليها بسبب ابنتها.. صور

محمد فضل: اللوائح ستحكم قرار لجنة الانضباط بشأن مخالفات مرتضى منصور

رفع حالة الطوارئ.. طقس سيئ وعواصف ترابية ورياح تضرب القليوبية

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 26 -12-2019 .. فيديو

بفستان قصير.. زوجة حسام ميدو تبهر الجمهور بأنوثتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة الحمراء.. زوجة خالد سليم بإطلالة رومانسية معه

ماحدش فاهم حاجة.. شاهد رجل على أرجوحة يحير العالم: ظهره للكاميرا أم وجهه؟

هنا الزاهد و مى عمر الأبرز .. أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019