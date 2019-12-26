بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث سير في المنيا

أصيب 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي المار على مركز ملوي جنوب المنيا.



تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود اشارة من مستشفى ملوي العام بوصول 5 مصابين أحدهما في غيبوبة تامة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي المار على مركز ملوى.



بانتقال قوات الأمن تبين إصابة كلا من محمد مصطفى احمد، 40 سنه، مقيم بمركز منفلوط بمحافظه أسيوط، بدون عمل وأحمد محمد محمد، 40 سنة، مصاب بحاجات وكدمات، و حسن فرغلي حامد، 45 عاما، مدرس، مقيم بمركز منفلوط بمحافظه أسيوط، مصاب بإشتباة نزيف داخلي، وغيبوبة تامة، عباس محمد محمد، 60 عام، على المعاش، مقيم بمركز منفلوط بمحافظه أسيوط، مصاب بكدمات شديدة بالجسم، وسحجات، وجرح قطعي بالرأس بطول 5 سم، ونجلة أحمد عباس محمد محمد، طالب، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، واشتباه كسر بالفخذ الأيسر.



تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، وتحرر المحضر اللازم حول الحادث وتولت النيابة التحقيق وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.