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حوادث

وزير العدل يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:16 ص
وزير العدل يستقبل
وزير العدل يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
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عمرو خليفة و جودت عيد
استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهئية الوطنية للانتخابات وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، الذين هنئوا الوزير بتوليه حقيبة العدل.

وأشاد وزير العدل خلال اللقاء بدور الهيئة فى إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية إلى جانب ما تبذله من جهد فى تيسير إجراءات التصويت للمواطنين سواء داخل الوطن أو خارجه وهو ما يسهم في سيادة الدستور والقانون.

وكان التقى المستشار عمر مروان وزير العدل بمقر وزارة العدل، رؤساء الجهات والهيئات القضائية والجهاز المركزى للمحاسبات، لتهنئته بحقيبة وزارة العدل، حيث استقبل بمكتبه كلا من المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق له ، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وعبر وزير العدل عن بالغ امتنانه للمشاعر الطيبة التي أبدوها خلال اللقاء.

وأكد على تقديره العميق للدور المهم والحيوي لقضاء مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وحرصهما الكبير على الحفاظ على استقلال القضاء ودعم القضاة في كل ما من شأنه معاونتهم على أداء رسالتهم السامية في إعطاء الحقوق لأصحابها وتحقيق العدالة الناجزة.

وأشاد بالدور الرقابي الذي يمارسه الجهاز المركزي للمحاسبات، للحفاظ على أموال الدولة ومراقبة حسن تنفيذ الجهات المختلفة للموازنة العامة الدولة.

وانتهى اللقاء بتمنيات الحضور للوزير بالتوفيق والسداد، ودوام التعاون بين وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والرقابية لما فيه خير للوطن.
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