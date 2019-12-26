شات إباحي وفيديوهات جنسية تكشف جريمة قتل الزوجة الخائنة لزوجها بالزيتون

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف غموض بلاغ بوفاة مواطن داخل شقته بالزيتون ، حيث تبين أن هناك شبهة جنائية فى الوفاة وان الزوجة وعشيقها قررا التخلص منه حتى يخلو لهما الجو وممارسة علاقتهما غير الشرعية ، تم ضبطهما ، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.



تلقى الرائد محمود أبو الحسن رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون بلاغا من مواطن يتهم فيه زوجة شقيقه بقتل أخيه، وادعاء وفاته بشكل طبيعي .



وأكد شقيق المجني عليه خلال التحقيقات أن زوجة شقيقه اتصلت به وأبلغته بسقوط شقيقه في حمام الشقة مغشيا عليه وتوفي على أثر ذلك ، وبعدها استخرجت له تصريح دفن له، وادعت أن الوفاة طبيعية، إلا أنه شك في ذلك وأن وفاته وراءها شبهة جنائية.



وتبين من التحريات إنه بعد وفاة المجنى عليه بأسبوع طلب من المتهمة هاتفها لحصر من لهم أموال لديه، إلا أنه خلال بحثه، عثر على مكالمة مسجلة بين زوجة شقيقه وآخر، تخبره فيه عمّا حدث، كما عثر لهما على شات إباحي وفيديوهات جنسية.



وأضافت التحريات أنها تعرفت قبل أشهر على عشيقها والذى تبين انه يعمل سائق تاكسي، ونشأت بيننا علاقة صداقة، تطورت إلى علاقة غير شرعية استمرت شهرا، وبعدها اتفق الاثنان على التخلص من الزوج وتم ضبط المتهمة.



وقررت فى اعترافاتها "أنني قررت التخلص من زوجي، واتفقت مع عشيقى على قتله بالسم، لكي يخلو لنا الجو لممارسة الجنس" ، كما ارشدت عن مكان عشيقها والقى القبض عليه.

