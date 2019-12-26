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أخبار البلد

إنجاز كان حلما.. سامح عاشور يكشف عدد أعضاء نقابة المحامين حاليا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:17 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
وصف سامح عاشور، نقيب المحامين، المادة الخاصة بتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى بالنصر التشريعي، وخاصة بعد توريدها يوما بيوم لحسابات النقابة وفقا للبرتوكول الموقع مع وزارة العدل، مشيرا إلى أن النقابة تسعى لتعظيم مواردها الاقتصادية بطرق عديدة من بينها استغلال 70% من مبنى النقابة العامة الجديد استثماريا.

وأكد نقيب المحامين، خلال لقائه المفتوح بمحامي الشرقية، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، على انتهاء عصر من يحمل الكارنية يكون محاميا، والآن في عصر من يعمل بالمحاماة يكون محاميا عضوا بالنقابة.

وأشار سامح عاشور إلى أن عدد أعضاء النقابة المجددين لاشتراك العام الجاري 200 ألف، بعدما كان يقترب من 500 ألف في وقت سابق، ليتحقق إنجاز كان حلما للجمعية العمومية.

وأردفسامح عاشور : بعض من رفعوا شعارات تنقية الجداول في برامجهم الانتخابية، وقفوا ضد النقابة بالمحاكم، في مزايدة وانتهازية انتخابية غير مسبوقة، ولكن المحامين أسقطوا كل هؤلاء ونجحنا رغم كل ذلك.

وإستكمل: "خاضت النقابة معركة ضد قيد خريحي التعليم المفتوح من أصحاب الدبلومات، نجحت بها وكانت سببا في إسقاط نظام التعليم المفتوح".
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