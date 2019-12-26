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أخبار العالم

تنظيم داعش في نيجيريا يقتل 11 رهينة انتقاما لمقتل البغدادي والمهاجر

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:54 م
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت تقارير عن مقتل 11 رهينة مسيحية على يد تنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا، وذلك بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.

وقال تنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية إنهم قتلوا الرهائن ردا على مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي وأبو الحسن المهاجر في العراق وسوريا.

ونشر التنظيم شريط فيديو أمس الاربعاء، لقتل 13 رهينة، 10 مسيحيين و3 مسلميين، حيث جاء هذا الفيديو، عقب ظهور تسجيل للرهائنن وهم يطالبون بسرعة دفع الفدية من أجل إطلاق سراحهم.

وأكد التنظيم الإرهابي في تقريره: "قتلناهم انتقاما لمقتل قادتنا، بمن فيهم أبو بكر البغدادي وأبو الحسن المهاجر في العراق وسوريا".

وفي تعليقها على الأمر، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيروس: "يشعر الأمين العام بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بإعدام المدنيين ، واختطاف آخرين ، على أيدي جماعة مسلحة في شمال ولاية بورنو ، شمال شرق نيجيريا".

يأتي ذلك في الوقت الذي صعدت فيه جماعة بوكو حرام الإرهابية، وفصيلها الواقع في مقاطعة غرب إفريقيا التابعة لتنظيم داعش الإرهابي من الهجمات على أهداف عسكرية ومدنية في نيجيريا.
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