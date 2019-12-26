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حوادث

العثور على هيكل عظمي متفحمًا بجوار شريط السكة الحديد ببني سويف

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:19 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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محمد عبد الحليم
عثرت قوات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية ببني سويف، على "هيكل عظمي" متفحم بآثار حريق شب بمنطقة من حشائش "الغاب والحلفا" بالمنطقة الواقعة بين شريط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية، بقرية "القضابي" التابعة لدائرة مركز الفشن، جنوب بني سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة الفشن، يفيد بنشوب حريق بمنطقة من حشائش "الغاب والحلفا" بالمنطقة الواقعة بين شريط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية، بقرية "القضابي" بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية إلى منطقة الحريق التي تبلغ مساحتها طول 40 مترا تقريبًا، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخماد الحريق، وبفحص المنطقة تم العثور على جثة عبارة عن "هيكل عظمي" متفحمة، نقلتها سيارة الإسعاف إلى مشرحة إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف بالتحري عن الواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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