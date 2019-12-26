ليستر سيتي ضد ليفربول.. فيرمينو يسجل الثالث وأرنولد يوثق تألقه بهدف رابع

عزز فريق ليفربول من تقدمه بأربعة أهداف في شباك ليستر سيتي على ملعب "كينج باور" معقل الثعالب، ضمن منافسات الأسبوع الـ 19، من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء الهدف الثالث من تمريرة عرضية أرضية من طريق ترينت أرنولد وصلت لروبيرتو فيرمينو الذي يسددها في داخل الشباك، قبل أن يوثق المتألق أرنولود من تألقه بهدف الرابع من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.



وسجل فيرمينو الهدف الأول بالدقيقة 32 من تمريرة عرضية أكثر من رائعة عن طريق ترينت ارنولد إلى داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى ارتقى لها روبيرتو فيرمينو برأسية متقنة في الشباك.



وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر تصدر لها جيمس ميلنر بعد لحظات من دخوله بديلًا بعد خروج الفرعون المصري محمد صلاح.



ويغيب عن صفوف ليفربول في مباراة اليوم 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم فابينيو وجويل ماتيب وديان لوفرين وتشامبرلين.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتى صاحب الوصافة و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث.