AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليستر سيتي ضد ليفربول.. فيرمينو يسجل الثالث وأرنولد يوثق تألقه بهدف رابع

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:44 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
عزز فريق ليفربول من تقدمه بأربعة أهداف في شباك ليستر سيتي على ملعب "كينج باور" معقل الثعالب، ضمن منافسات الأسبوع الـ 19، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الثالث من تمريرة عرضية أرضية من طريق ترينت أرنولد وصلت لروبيرتو فيرمينو الذي يسددها في داخل الشباك، قبل أن يوثق المتألق أرنولود من تألقه بهدف الرابع من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل فيرمينو الهدف الأول بالدقيقة 32 من تمريرة عرضية أكثر من رائعة عن طريق ترينت ارنولد إلى داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى ارتقى لها روبيرتو فيرمينو برأسية متقنة في الشباك.

وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر تصدر لها جيمس ميلنر بعد لحظات من دخوله بديلًا بعد خروج الفرعون المصري محمد صلاح.

ويغيب عن صفوف ليفربول في مباراة اليوم 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم فابينيو وجويل ماتيب وديان لوفرين وتشامبرلين.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتى صاحب الوصافة و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن موقعة ليفربول وليستر سيتى بالدوري الإنجليزى غدا

4 غياب مؤثرة فى ليفربول قبل مواجهة ليستر بالدوري الإنجليزي

ماذا قدم محمد صلاح أمام ليستر سيتي قبل لقاء اليوم في الدوري الإنجليزي؟

التشكيل.. محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي ضد ليفربول .. محمد صلاح يهدر انفرادًا ويرفض إهداء الكرة لـ ماني

ليستر سيتي ضد ليفربول.. الريدز يتقدم 1-0 في مباراة المتصدر

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: تونس صفعت أردوغان على وجهه.. فيديو

بالأدلة.. تركيا ترسل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا عبر رحلات جوية

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد رباعية ليفربول في شباك ليستر سيتي

هشام عباس يوضح لماذا رفض دور أحمد السقا بـ صعيدي في الجامعة الأمريكية

لسبب غريب| توقف تصوير مسلسل فلانتينو عادل إمام من جديد

ليستر سيتي ضد ليفربول.. الراية تحرم محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى لـ حفرية زاحف بحري عملاق عمره 70 مليون سنة بالوادي الجديد

مشاهد من لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين

بريطانية تعرض 15 ألف جنيه إسترليني مكافأة لاستعادة كلبها المسروق