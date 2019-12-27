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سيارات

قائمة أسعار شيري chery من الوكيل بعد التخفيضات الأخيرة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:01 ص
شيري تيجو ٨
شيري تيجو ٨
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اشرف عطية
تشهد أخبار السيارات وأسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.

ونقدم لكم أسعار شيري في مصر اليوم.

أسعار السيارات
أسعار شيرى انفى
chery envy بسعر 175000

أسعار شيرى اريزو
شيري اريزو
arrizo 5 2020
اريزو arezo 5 تبدأ من 171000 حتى 230000 لأعلى فئة

شيري تيجو
تيجو 4
tiggo 4 تبدأ من 305000 حتى 335000 لأعلى فئة
تيجو ٢٠٢٠

تيجو 7
tiggo 7 تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئة

تيجو 8
tiggo8 بسعر 425000
شيري تيجو ٨

تيجو 3
tiggo 3 2020 بسعر 234.000 جنيه
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