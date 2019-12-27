شاهد أحدث ظهور لظافر العابدين مع أحمد السقا من كواليس العنكبوت

شارك الفنان ظافر العابدين جمهوره بصورة جديدة تجمعه بالنجم أحمد السقا من كواليس تصوير فيلم "العنكبوت"، عبر حسابه على إنستجرام.



وعلق ظافر العابدين على الصورة قائلًا: "العنكبوت 2020 مع النجم العزيز أحمد السقا" نالت إعجاب متابعيه.



يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويستكمل تصوير المشاهد المتبقية له في القاهرة.



فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين ومحمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.



وكان آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد الغلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.