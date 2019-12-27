رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض إنجازات ثورة 30 يونيو بالفنون التطبيقية

افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان معرض فى حب مصر لطلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية بعنوان إنجازات ثورة 30 يونيو " ثورة شعب ضد الإرهاب "



وذلك بحضور الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية و الدكتور شريف عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



و أشار الدكتور ماجد نجم إلى اهتمام الجامعة بتنظيم المعارض الفنية حرصا منها على تعزيز القدرات الإبداعية والابتكار وإبراز المواهب الفنية، فالفن لغة تواصل إنسانية تسمو بالروح ، مضيفا أن هذا المعرض يأتى تحت مسمى تحيا مصر و يعكس الهوية المصرية و يرصد الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع بعد ثورة 30 يونيو .



وأبرز عراقة كلية الفنون التطبيقية صاحبة التاريخ الكبير و مساهمتها الثرية فى الحركة الفنية المصرية وكذلك دورها فى تنمية قدرات الطلاب وتخريج دفعات من المبدعين المتميزين علميًا و فنيا فى المجالات المختلفة.



وأكدت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أن المعرض يعد نتاج أعمال طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلان لمشروع الفصل الدراسى الأول لعام 2019، فهو يحتوى على 155 لوحة متنوعة تساهم في ترسيخ الانتماء للوطن و تبرز الإيجابيات والإنجازات فى مصر بعد ثورة 30 يونيو.



وقد شارك كل طالب بالفرقة الرابعة بقسم الإعلان بعمل ما يقرب من "6 - 7" لوحات ترصد الإنجازات الجديدة منها " كوبرى روض الفرج، محطة كهرباء البرلس العملاقة، مدينة دمياط الجديدة، مصر تتحدث عن نفسها، أرض الأصالة والعراقة، منتدى شباب العالم، .. وغيرها من أعمال التطوير ".



ويشرف على المعرض الدكتور محمد شحاته و الدكتورة سمر هانى من قسم الإعلان. و قد تم تكريم الطلاب المشاركين بالمعرض تقديرا لجهودهم وأعمالهم المتميزة.