السبت.. تعليم صناعي حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠ وبداية امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات.
أعلنت كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بحيث تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 28 ديسمبر وتنتهى الخميس الموافق 23 يناير 2020.
حيث تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح إدارة أعمال الامتحانات من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذا الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ للطلاب.