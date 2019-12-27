السبت.. تعليم صناعي حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠ وبداية امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات.





أعلنت كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بحيث تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 28 ديسمبر وتنتهى الخميس الموافق 23 يناير 2020.



