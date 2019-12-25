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تعليم

معرض لطلاب الفرقة الرابعة بـ فنون تطبيقية حلوان.. غدا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:27 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
فى إطار حرص جامعة حلوان على تنمية مواهب الطلاب تنظم كلية الفنون التطبيقية تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، والأستاذ الدكتور شريف عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض لطلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلان والذي يقام تحت عنوان انجازات ثورة 30 يونيو " ثورة شعب ضد الإرهاب ".

ويعد هذا المعرض نتاج أعمال الطلاب لمشروع الترم الدراسى الاول لعام 2019 حيث قام كل طالب بعمل ما يقرب من "6 : 7" لوحات، ويهدف المعرض الي المساهمة في دعم انتماء الطلاب لبلادهم ومعرفتهم بأهم الإيجابيات والإنجازات وجهود التطوير لمنظومة الحياة فى مختلف المجالات التي تمت على أرض مصر بعد ثورة 30 يونيو، ويقام المعرض تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد شحاته أستاذ بقسم الإعلان بالكلية، والأستاذة الدكتورة سمر هانى أستاذ بقسم الإعلان.

هذا وتبدأ فعاليات المعرض يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019 وتستمر لمدة أسبوع بقاعة العرض الكبرى بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.
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