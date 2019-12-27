"المنافسة الرقمية وحروب الأجيال".. مؤتمرا لإعلام بني سويف أبريل المقبل

تعقد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، مؤتمرًا علميًا لمناقشة الإعلام العربي في ظل المنافسة الرقمية وحروب الأجيال أبريل المقبل، يأتي هذا المؤتمر فى إطار حرص الجامعة والكلية على الاهتمام بالبحث العلمي والمؤتمرات العلمية.





وقال بيان صادر عن الجامعة، يشارك فى هذا المؤتمر عدد من الباحثين من مختلف أنحاء الدول العربية بأوراق علمية ترصد واقع صناعة الإعلام العربي في ظل البيئة التنافسية الرقمية وتأثيرات حروب الأجيال في الإعلام العربي وأساليب التوعية بأدواتها.





كما يتضمن المؤتمر مائدة مستديرة تجمع بين الإعلاميين والأكاديميين لبحث الاتجاهات الحديثة في صناعة الإعلام وانعكاساتها على الإعلام العربي ودور الإعلام العربي في الأمن القومي لمواجهة التطرف الفكري والشائعات والتجنيد الإلكتروني.





وذكر البيان، أن أهداف المؤتمر تدور حول التعرف على واقع تدفق المعلومات وإدارة المحتوى الإعلامي في المؤسسات في ظل التنافسية الرقمية، مناقشة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على البيئة الإعلامية والجمهور العربي، استشراف مستقبل الإعلام العربي في ظل التحولات الرقمية.



