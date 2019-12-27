AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

"المنافسة الرقمية وحروب الأجيال".. مؤتمرا لإعلام بني سويف أبريل المقبل

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:26 م
كلية الإعلام بجامعة
كلية الإعلام بجامعة بني سويف
Advertisements
محمد عبد الحليم
تعقد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، مؤتمرًا علميًا لمناقشة الإعلام العربي في ظل المنافسة الرقمية وحروب الأجيال أبريل المقبل، يأتي هذا المؤتمر فى إطار حرص الجامعة والكلية على الاهتمام بالبحث العلمي والمؤتمرات العلمية.

وقال بيان صادر عن الجامعة، يشارك فى هذا المؤتمر عدد من الباحثين من مختلف أنحاء الدول العربية بأوراق علمية ترصد واقع صناعة الإعلام العربي في ظل البيئة التنافسية الرقمية وتأثيرات حروب الأجيال في الإعلام العربي وأساليب التوعية بأدواتها.

كما يتضمن المؤتمر مائدة مستديرة تجمع بين الإعلاميين والأكاديميين لبحث الاتجاهات الحديثة في صناعة الإعلام وانعكاساتها على الإعلام العربي ودور الإعلام العربي في الأمن القومي لمواجهة التطرف الفكري والشائعات والتجنيد الإلكتروني. 

وذكر البيان، أن أهداف المؤتمر تدور حول التعرف على واقع تدفق المعلومات وإدارة المحتوى الإعلامي في المؤسسات في ظل التنافسية الرقمية، مناقشة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على البيئة الإعلامية والجمهور العربي، استشراف مستقبل الإعلام العربي في ظل التحولات الرقمية.

وتدور محاور المؤتمر حول صناعة الإعلام العربي في ظل البيئة التنافسية الرقمية، حروب الأجيال وتأثيراتها في الإعلام العربي، مستقبل الإعلام العربي في ظل التحولات الرقمية، الإعلام العربي والأمن القومي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات في منتدى الغرفة التجارية الأمريكية : 170 خدمة حكومية رقمية بنهاية العام الحالي .. القطاع حقق معدل نمو 16% خلال الربع الأول من العام

بعد تعيين 5 نواب محافظين من أعضائها..«تنسيقية شباب الأحزاب».. عام ونصف من إثبات الذات وإعادة الروح للحياة الحزبية

هيكلة الاقتصاد الأفريقي العربي .. ننشر البيان الختامى لـ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

سعد هنداوى يقدم ورشة لتعليم فن السينما بالكويت

الفكر العربي وآفاق التجديد والتحوّلات والرؤى محور نقاشات في مؤتمر "فكر 17"

مؤتمر الأدباء يناقش العلاقة بين المتغيرات الاجتماعية الجذرية والحراك الثقافى

ترشيحاتنا

ضعي كوبا من عصير الليمون فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

بفستان أحمر لامع.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار في عمان

أردوغان: تركيا سترسل قوات إلى ليبيا

خاص..المنسقة الإعلامية لبلاتينيوم: مباراة الأهلي شيء كبير بالنسبة لنا وسنتعلم منها الكثير

فيديوجراف| احذر المقرمشات فيها سم قاتل.. تدمر الكبد

تناول 5 حبات من اللب السوري واكتشف ما تأثيره على جسمك

AdvertisementS

الحكم القطري يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح بعد إشهار البطاقة الصفراء في وجهه

عاش هنا يوثق 8 رجال فى حياة أم كلثوم .. تزوجت 4 صوري وعرفي وسري.. أسرار تورطها في قتل أسمهان والقضاء على مستقبل العندليب.. وكواليس منعها من الغناء بالإذاعة

ضعي كوبا من عصير الليمون فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

لأول مرة.. نقل 4 كباش من الأقصر إلي ميدان التحرير بالقاهرة.. صور

تناول 5 حبات من اللب السوري واكتشف ما تأثيره على جسمك

أخبار الرياضة.. موقف الزمالك من انضمام كهربا لـ الاهلي.. حقيقة استقالة مرتضى منصور

إغلاق مضيق البوسفور في إسطنبول بعد اصطدام سفينة بالشاطئ

الدولار يرتفع لأعلى مستوى خلال 6 أشهر

الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ببدايات الأسبوع القادم.. فيديو

الأرصاد تحذر: استمرار حالة عدم استقرار الطقس بالبلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

أعلى ارتفاع في شهرين.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-12-2019

أردوغان: تركيا سترسل قوات إلى ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر لامع.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار في عمان

حسين الجسمي يفتتح مهرجان دبي للتسوق الـ25.. صور

لأول مرة.. نقل 4 كباش من الأقصر إلي ميدان التحرير بالقاهرة.. صور