أحمد موسى يكتب في الأهرام : مهلا أردوغان

كتب الإعلامي أحمد موسى مقالا هاما في الأهرام تحت عنوان "مهلا أردوغان "، أكد خلاله أن السفاح رجب طيب أردوغان هذا الطاغية لن يكتب عنه في تاريخ تركيا وحول العالم، سوي دوره في نشر الإرهاب ودعم التنظيمات الإرهابية.





وأشار موسى إلى أن التاريخ أيضا سيكتب عن إيواء جماعة الإخوان العميلة ومحاولاته السطو والسيطرة على البلدان العربية من سوريا إلى قطر وليبيا، ودفع الجيش التركي للدخول في الحروب بعدة مناطق التحقيق أطماع الديكتاتور الثاني، فبعد أن كان للجيش التركي هدفا محددا وهو حماية بلدهم وحدوتهم الممتدة آلاف الكيلو مترات، أصبحت تركيا في ظل هذا الحاكم السفاح تضع أنفها في كل الدول .





وتابع :" تركيا الآن طرف في الحرب الليبية، وتنحاز وتمول وتقدم الدعم العسكري للميليشيات الإرهابية المتحالفة مع فايز السراج وتقف في مواجهة الجيش الوطني الليبي المعترف بها دوليا ".





وأضاف :" لكن أطماع أردوغان جعلته وكالعادة يناصر الإرهابيين لتنفيذ مخططاته وأحلامه ما دفع الشعب التركي والمعارضة إلى اتهامه بأن ما يفعله الحاكم الإخوانی سیجر ويلات الدمار على تركيا وجيشها وربما تكون نهاية لدفن أردوغان نفسه، والذي يخلق المشاكل والصراعات مع العديد من دول العالم من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي ومصر وقبرص واليونان، وكل المؤشرات تؤكد أن عام ۲۰۲۰ سيكون صعبا علي نظام حكم السفاح التركي، في ظل الانهيار الاقتصادي وتراجع الليرة بنحو ٥٠% وزيادة البطالة إلى۱۳,۸ % وارتفاع معدلات التضخم، ما أربك حسابات أردوغان والذي يعتمد حاليا على المال القطري الذي يتحصل عليه نتيجة توفير الحماية لأمير الإرهاب تمیم.





وشدد موسى على أن تركيا وقطر أصبحتا منبوذتين من العالم، وتعيشان في عزلة وذل وتخبط.





وأشار موسى إلى أن النظام التركي بالنسبة للشعب المصري يعد، نظاما معاديا مثل النظام القطري، ولن ينسى المصريون لتركيا وقطر مساندتهما للإرهابيين والتحريض على الدولة المصرية، وما فعله أردوغان طوال السنوات الماضية من تهديدات فهو يعلم قبل غيره أنها جوفاء ويطلقها لكي يرضي.



