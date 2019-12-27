مشاهد فاضحة | نجمة شهيرة تثير ضجة مع هذا الممثل

أثارت النجمة التركية بيرين سات حالة كبيرة من الجدل الواسع على السوشيال ميديا مؤخرًا، بسبب مشاهد فاضحة لها مع الممثل التركي ميتين أكدولجير، في أحد الأعمال الفنية.



وظهرت بيرين سات بطلة مسلسل «العشق الممنوع» وهي تؤدي مشهدا حميميا مع ميتين أكدولجير، فتجدد الجدل حولها بعد الصور الجريئة التي نشرت لها الأسبوع الماضي، وانتشرت بشكل واسع.



يأتي ذلك بعدما شن الجمهور هجوما كبيرا على النجمة التركية بيرين سات، بعد نشرها صورة جريئة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وهي غلاف عن احد الحوارات التي أجرتها مؤخرًا.



تلقت النجمة الشابة بيرين سات، العديد من الانتقادات والتعليقات السلبية على الصورة التي نشرتها، ومع ذلك لم تتراجع أو تقم بحذفها بل إستمرت في نشر المزيد من الصور الأخرى.



يذكر أن بيرين سات ممثلة تركية، ولدت ونشأت في أنقره، ولفتت انتباه تومريس جيريتلي أوغلو باعتبارها حاصلة على المرتبة الثانية في مسابقة نجوم تركيا التي انضمت إليها في فترة إلتحاقها بجامعة باشكنت. وهكذا بدأت مشوارها الفني في عالم التمثيل المهني.



بينما كانت أبرز أعمال بيرين سات مسلسل :" العشق الممنوع" الذي لاقى نجاحا كبيرا جدًا في العالم العربي كله.