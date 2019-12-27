ظهور نادر.. حسام حسن ينشر صورة مع بناته لأول مرة| شاهد

نشر حسام حسن المدير الفنى لنادى سموحة ولاعب منتخب مصر والأهلى السابق، صورة جديدة له عبر حسابه على "انستجرام".



وظهر حسام حسن بصحبة بناته زينة ويارا فى ظهور نادر لهما نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



وفاز فريق سموحة على منافسه الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.



ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد "17" نقطة بينما تواجد الجونة في المركز الـ13 برصيد" 10 نقاط من جدول ترتيب الدوري المصري .



لعب العميد حسام حسن للأهلي في الفترة ما بين 1985/2000 نجح خلالها في إحراز لقب الدوري 10 مرات ولقب كأس مصر 6 مرات ولقب قاري وحيد هو كأس أبطال الكؤس عام 1993 و4 ألقاب عربية، وهو يعد ثاني أفضل هداف في تاريخ الأهلي بعد الأسطورة الخطيب برصيد 138 هدفا.





