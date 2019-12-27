الأرصاد: حالة الطقس غدا السبت 28 -12- 2019 رياح وأمطار 72 ساعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم استقرار الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، المصاحبة لنشاط الرياح وسقوط الأمطار على عدة مناطق.
تكون حالة الطقس مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدله على شمال الصعيد مائله للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديده البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
تكون حالة الطقس مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدله على شمال الصعيد مائله للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديده البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة والرياح نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
ومن المنتظر أن تكون حالة الطقس مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط
وتوقعت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت أن تكون درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة، على السواحل الشمالية الغربية تكون العظمى ما بين 18 لـ 17، والصغرى 12 لـ 13، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 18 لـ 19، والصغرى 10 لـ 13، وعلى الوجه البحري والقاهرة العظمى تكون 18 والصغرى تكون ما بين 10 لـ 12، وعلى جنوب سيناء والغردقة تكون 23 للعظمى والصغرى 14، وعلى شمال الصعيد تتراوح العظمى ما بين 18 لـ 20 والصغرى ما بين 8 لـ 12، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تكون 21 والصغرى ما بين 11 لـ 12 درجة
ومن المنتظر أن تكون حالة الطقس مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط
وتوقعت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت أن تكون درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة، على السواحل الشمالية الغربية تكون العظمى ما بين 18 لـ 17، والصغرى 12 لـ 13، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 18 لـ 19، والصغرى 10 لـ 13، وعلى الوجه البحري والقاهرة العظمى تكون 18 والصغرى تكون ما بين 10 لـ 12، وعلى جنوب سيناء والغردقة تكون 23 للعظمى والصغرى 14، وعلى شمال الصعيد تتراوح العظمى ما بين 18 لـ 20 والصغرى ما بين 8 لـ 12، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تكون 21 والصغرى ما بين 11 لـ 12 درجة