AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد: حالة الطقس غدا السبت 28 -12- 2019 رياح وأمطار 72 ساعة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:59 م
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements
نورهان خفاجى
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم استقرار الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، المصاحبة لنشاط الرياح وسقوط الأمطار على عدة مناطق.

تكون حالة الطقس مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدله على شمال الصعيد مائله للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديده البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة والرياح نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

ومن المنتظر أن تكون حالة الطقس مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

وتوقعت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت أن تكون درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة، على السواحل الشمالية الغربية تكون العظمى ما بين 18 لـ 17، والصغرى 12 لـ 13، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 18 لـ 19، والصغرى 10 لـ 13، وعلى الوجه البحري والقاهرة العظمى تكون 18 والصغرى تكون ما بين 10 لـ 12، وعلى جنوب سيناء والغردقة تكون 23 للعظمى والصغرى 14، وعلى شمال الصعيد تتراوح العظمى ما بين 18 لـ 20 والصغرى ما بين 8 لـ 12، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تكون 21 والصغرى ما بين 11 لـ 12 درجة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: أمطار على الوجه البحري والقاهرة غدا.. والعظمى 26 درجة

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة صباحا.. وأمطار على سواحل البلاد وبعض مناطق الوجه البحري غدا

رياح وأمطار غزيرة تصل لحد السيول.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

انخفاض درجات الحرارة.. حالة الطقس فى مصر خلال الـ 72 ساعة القادمة

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية على البلاد غدا..والطقس بارد لحد الصقيع

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصاحبه أمطار غزيرة ورياح رملية وأتربة

ترشيحاتنا

السحر ينقلب على الساحر.. دفاع النواب: اقتصاد أردوغان يترنح بسبب مخططه الغاشم

مرور الجيزة : إغلاق جزئي لـ شارع الهرم لمدة 72 ساعة

الجيش الليبي: دمرنا العديد من الطائرات المرسلة من أردوغان.. فيديو

بعد الحديث عن انتقاله للزمالك |عبدالله السعيد: عقدي مع بيراميدز ممتد

الإمام الأكبر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الكازاخية

احمد عيد عبد الملك يحيي الذكرى الخامسة لوفاة لاعب الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد

شاهد | عاملة في مطعم تحصل على بقشيش 2000 دولار والسبب مؤثر

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيوريه البنجر بالزبادي والزعتر وجلاش بالمكسرات