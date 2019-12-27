الشيطان يعود.. أول تعليق من إبراهيموفيتش بعد الانضمام لـ ميلان الإيطالى

علق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، على إعلان انضمامه لنادى أي سي ميلان الإيطالي بشكل مختلف كعادته.



ونشر إبراهيموفيتش على حسابه الشخصي على "انستجرام" صورة له وهو يتحالف مع شيطان يجلس أمامه، ليعلن عودته للدورى الإيطالي قائلًا: "نفس زلاتان شيطان مختلف".



أعلن ميلان عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.



وأعلن ميلان التعاقد عبر كتابة: "IZ coming" نسبة إلى الحروف الأولى في اسم النجم السويدي.



وسيخضع إبراهيموفيتش للفحص الطبي في النادي اللومباردي يوم 2 يناير المقبل، بعدما وافق النجم السويدي على البنود الشخصية لعقده.



ولعب إبراهيموفيتش مع ميلان من قبل لمدة موسمين من 2010 إلى 2012، ثم انتقل بعدها لخوض تجربة في باريس سان جيرمان.



ويعتبر التعاقد مع زلاتان مجانيا، بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.



ويخوض ميلان موسما بين الأسوأ في تاريخه، ووصل الغضب الجماهيري لذروته بعد فضيحة الخسارة أمام أتالانتا بخماسية نظيفة يوم الأحد الماضي.



