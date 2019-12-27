كارتيرون يشرح نقاط القوة والضعف عند زيسكو للاعبي الزمالك

ألقى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، محاضرة على اللاعبين في احدى قاعات فندق الإقامة بزامبيا تناول فيها كل كبيرة وصغيرة عن مباراة الغد أمام فريق زيسكو الزامبي.



كما تحدث سامي الشيشيني المدرب العام خلال المحاضرة عن نقاط القوة والضعف للفريق المنافس من خلال شريط فيديو تم عرضه خلال المحاضرة.



ويواجه الزمالك فريق زيسكو الزامبي غدا السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.