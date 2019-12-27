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فن

حقيقة الزواج السري لـ هيفاء وهبي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:03 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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سعيد فراج
خرج محمد وزيري (المنتج ومدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق)، عن صمته ورد لأول مرة على شائعات زواجه السري من «هيفاء» التي انتشرت قبل فترة، في ظل صمتهما.

ورد «وزيري» على اسئلة متابعيه عبر انستجرام، التي لاحقته بكثافة حول سبب عدم إعلانه الزواج من هيفاء وهبي، ليرد قائلًا: «عشان مش حقيقي»، ليقطع بذلك الشك حول زواجه سرًا من الفنانة اللبنانية.

وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "عقدة الخواجة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.

وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.
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