قرار صادم | لقاء سويدان تعلن اعتزال الفن نهائيًا

فاجأت الفنانة لقاء سويدان، أصدقاءها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقرار صادم، إذ أعلنت عن اعتزالها الفن بشكل نهائي.



وقالت لقاء سويدان، في منشورها: «وبعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا قررت ما فضلش متأرجحة ما بين مبادئى وما أؤمن به وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة مهنة أصبحت عبء نفسي وعصبي علي الفنان الذي يحترم فنه وذاته».



وتابعت،: «لذا قررت ان اترك التمثيل والغناء نهائيًا من الآن .. قرار لا رجعة فيه بإذن الله». وأشارت: «ملحوظة : انا لا عندي اكتئاب ولا يأس وده مش قرار انفعالي .. انا سعيدة بقدرتي علي اتخاذ القرار ده».