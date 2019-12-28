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رياضة

يفتقر النجوم وقوة المنافسين.. كريستيانو رونالدو يعلن الفارق بين يوفنتوس وريال مدريد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:20 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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ريهام بكير
كسر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ، صمته، بعد مرور عام ونصف على رحيله عن صفوف ريال مدريد، ليتحدث عن "الاختلافات الكبيرة" بين يوفي والفريق الملكي.

ووفقا لصحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن رونالدو كان غاضبا عقب الخسارة أمام لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي، وهو ما دفعه للاعتراف بأن الفوارق كبيرة بين فريقي يوفنتوس وريال مدريد.

ووفقا لروسيا اليوم ، أخبر رونالدو مقربين منه، بأنه على الرغم من أن يوفنتوس يعد الفريق الأقوى في إيطاليا، إلا أنه يفتقر إلى الكثير مقارنة بفريقه السابق ريال مدريد، فيما يتعلق بالمنافسين والتغطية الإعلامية وغيرها من الأمور، ويؤكد كل ذلك حقيقة أنه من الواضح بشكل متزايد أن "صاروخ ماديرا" كان مخطئا في الانتقال من مدريد إلى تورينو، بحسب الصحيفة.

ويرى كريستيانو أنه في يوفنتوس، باستثناء النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، ليس لديه لاعبين كبار مثل بنزيما، كروس، مارسيلو، مودريتش أو راموس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رونالدو، المتوج بالكرة الذهبية 5 مرات، اعتاد على الفوز والانتصار في كل مسابقة، وهو شيء مفقود في تورينو.

وخسر رونالدو "اليوفي" لقب كأس إيطاليا الموسم الماضي، بعد الهزيمة في الدور ربع النهائي أمام فريق أتلانتا بثلاثية نظيفة، كما خسر لقب بطل كأس السوبر الإيطالي لصالح فريق لاتسيو (3-1)، في المباراة التي جرت في العاصمة السعودية الرياض مؤخرا، بالرغم من أنه صنع هدف فريقه الوحيد الذي سجله ديبالا.

كما فشل الدولي البرتغالي في الموسم الماضي في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس، وتعد هذه البطولة هي الهدف الأهم للدون مع الفريق الإيطالي، حيث ودع البطولة على يد فريق أياكس أمستردام الهولندي.
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