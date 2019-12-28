اسباب الصداع المتكرر .. تحذير| يدل على وجود ورم فى المخ

أسباب الصداع المتكرر، لا تعد أو تحصى ولكن هناك بعض المسببات التى اتفق عليها الأطباء وتؤدى إلى الإصابة بالصداع المتكرر من بينها الإجهاد والتوتر، وغيرها حيث أن العلماء لم يتوصلوا إلى الشئ الذى يؤدى إلى حدوث صداع ، ولكن التفسير الأكثر ترجيحًا هو أن هناك شيئًا ما يؤدي إلى تضخم الأوعية الدموية، وبالتالي مد الأعصاب حولها وإطلاق إشارات الألم، لذلك سنرصد لكم فى سياق التقرير التالى أسباب الصداع المتكرر.





أسباب الصداع المتكرر





- التوتر يحدث الصداع المتكرر نتيجة توتر عضلات الرقبة والرأس.





- الجفاف ونقص المياه

ينصح دائما بضرورة تناول الماء، لأن الجفاف قد يسبب الصداع حيث أن عدم الحصول على كمية كافية من الماء يؤدى إلى انخفاض حجم الدم مما يعني وصول كمية أقل من الأوكسجين إلى المخ، لذلك يجب الإصرار على شرب الماء وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء في نظامك الغذائي.









- فقر الدم

فقر الدم هو حالة تفتقر فيها إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين بشكل صحيح إلى الأنسجة في جميع أنحاء الجسم ومن أعراض فقر الدم التعب، والشعور بالضعف ، وضيق التنفس كما أنه يسبب الصداع، لذلك يجب اختبار مستويات خلايا الدم الحمراء لتحديد ما إذا كنت مصابًا بفقر الدم وبالتالى تناول معالجة نقص الحديد.





- المرض المزمن

الصداع المتكرر هو أحد الآثار الجانبية الشائعة للعديد من الحالات الصحية المزمنة مثل فيبروميالغيا، والذئبة والسكري، ويتم علاجه عن طريق استشارة الطبيب المختص.





- التغيرات الهرمونية

يعد الحيض أحد أكبر مسببات الصداع المتكرر لدى النساء، وذلك نتيجة انخفاض هرمون الاستروجين مباشرة قبل الحيض أو فترة انقطاع الطمث وفترة ما بعد الولادة.





- الجيوب الأنفية

قد يعانى بعض الأشخاص من الصداع المتكرر نتيجة وجود مشاكل فى الجيوب الأنفية، لذلك يجب تناول المضادات الحيوية للتخلص الألم.





- شرب الكثير من الكافيين

الكافيين يسبب تضيق الأوعية في الأوعية الدموية، وبالتالى التسبب في إحداث ألم فى الرأس لذلك ينصح بعدم شرب القهوة أو الكافين أكثر من كوب فى اليوم.





- تناول أدوية كثيرة للصداع

علاجات الصداع يمكن أن تأتي بنتائج عكسية، حيث أن الإفراط في تناول مسكنات الألم يمكن أن يزيد الألم.





- في حالات نادرة ، قد يكون الصداع المستمر علامة على ورم في المخ، فـ الصداع المتكرر يؤدي إلى التشخيص الذاتي للورم في المخ.



