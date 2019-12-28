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مرأة

احذر.. تدخين السجائر الإلكترونية يتسبب في إدمان النيكوتين أكثر

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:59 م
آية التيجي
قال الدكتور آدم وينستوك، الاستشاري النفسي في جامعة كوليدج بلندن، إن المدخنين الذين يهربون من تدخين السجائر باستخدام الفيب أو السجائر الإلكترونية يظلون مدمنين على النيكوتين ويفشلون في الإقلاع عن إدمان السجائر الإلكترونية نهائيا.

وأكد وينستوك أن السجائر الإلكترونية لا يمكنها أن تقلل من إدمان التبغ والنيكوتين، مما يجعلهم يحتاجون إلى مزيد من المساعدة للتغلب على عادة تدخين النيكوتين.

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وأضاف وينستوك، أن تدخين السجائر الإلكترونية بالرغم من أنه أقل ضررا على الصحة، إلا أن محاولة الإقلاع عنه قد تكون صعبة على المدخنين، أكثر من الإقلاع عن السجائر العادية.

وتابع وينستوك، أنه يجب على المدخنين محاولة الإقلاع عن تدخين السجائر العادية، بدلاً من الانتقال إلى السجائر الإلكترونية، وذلك لأنها تحتوي على مستويات أعلى من النيكوتين، مما يتسبب في إدمانها.

ويستخدم حوالي 3.6 مليون شخص بالغ في بريطانيا السجائر الإلكترونية، ويتفق العديد من الخبراء على أن تدخين السجائر الإلكترونية أكثر أمانًا من تدخين السجائر العادية والتبغ، إلا أن العلماء يحذرون من أن السجائر الإلكترونية يمكن أن "تخلق جيلًا من مدمني النيكوتين وتضر بالقلب والرئتين".
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